Speelplein Sint-Laureins werkt met twee bubbels: jonger en ouder dan 7 jaar Joeri Seymortier

17 juni 2020

11u33 0 Sint-Laureins De speelpleinwerking van Sint-Laureins gaat deze zomer door, maar wel in een aangepaste versie door de coronacrisis.

Het speelplein van Sint-Laureins werkt deze zomer met twee bubbels. “In elk van de bubbel kunnen vijftig kinderen en begeleiders”, zegt schepen Carlos Bonamie (SamenPlus). “We hebben een bubbel voor kinderen jonger dan zeven jaar, en een bubbel voor ouder dan zeven jaar. Per bubbel wordt het spelaanbod aangepast aan de leeftijden, en de werking wordt volledig gescheiden. Zelfs met aparte toiletten. Er wordt deze zomer enkel met voorinschrijvingen gewerkt, met bubbels die voor heel de week gelden. Kinderen moeten minstens drie dagen per week naar het speelplein komen. Kinderen kunnen voor een halve dag of een volledige dag terecht op het speelplein. Er wordt ook voor- en na-opvang voorzien tussen 7 en 9 uur ’s morgens, en van 16.30 tot 18 uur ’s avonds. De voor- en na-opvang kost een halve euro per kwartier per kind.”

Inschrijven voor de maand juli kan nu al. Voor de maand augustus kan dat vanaf zaterdag 4 juli. Alle kinderen van 3 tot 15 jaar zijn welkom aan ’t Singelken. Info: www.speelpleinsente.com.