Sommelier Paul Wallaert kiest voluit voor De Wijnzolder (en geeft job in onderwijs op) Joeri Seymortier

30 augustus 2019

12u21 0 Sint-Laureins Sommelier Paul Wallaert uit Sint-Laureins kiest voluit voor De Wijnzolder, en geeft zijn job in het onderwijs op.

Paul Wallaert was de voorbije vier jaar deeltijds communicatieverantwoordelijke bij het College ten Doorn in Eeklo, maar daar heeft hij zijn laatste werkdag gehad. “Tot nu combineerde ik De Wijnzolder met een job in het onderwijs, maar ik wil me nog hartstochtelijker toeleggen op de wijn”, zegt Paul Wallaert. “Ik ga nu dol voltijds voor De Wijnzolder werken. Ik ben ook een boek aan het schrijven over mijn belevenissen bij wijnboeren, en ik denk er ook aan om weer wijnreizen te organiseren.”

Voor de openingsuren van De Wijnzolder verandert er voorlopig niets. Je kan er elke zaterdag van 10 tot 18 uur terecht. Ook op afspraak mogelijk, en dat zal vanaf nu nog vlotter gaan.

Info: www.dewijnzolder.be.