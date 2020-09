Sluikstorten wordt steeds erger: “Wie zag iemand rijden met oude diepvries” Joeri Seymortier

02 september 2020

10u56 0 Sint-Laureins Een oude diepvries, vol bedorven voedingswaren. Dat werd als sluikstort gevonden langs de Langendijk in Watervliet.

De medewerkers van de technische dienst van de gemeente Sint-Laureins hebben de oude diepvries met inhoud ondertussen weggehaald. Maar de gemeente en de politie laten het daar niet bij. Er wordt een zoektocht gestart naar de sluikstorter. “Heeft er iemand in de afgelopen dagen iemand zien rondrijden met een diepvriezer? Of heeft iemand gezien dat er een diepvriezer werd gedumpt? Laat ons dat zeker weten, want zo’n sluikstortgedrag kan echt niet!”

Wie tips heeft kan contact opnemen met de politiezone Meetjesland Centrum, of met de dienst Milieu van de gemeente Sint-Laureins: milieu@sint-laureins.be of 09/218.76.55.