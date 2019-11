Sint-Laureins wil 60-plussers op het internet (en gaat ze dat zelf leren) Joeri Seymortier

13 november 2019

12u00 0 Sint-Laureins Sint-Laureins wil de 60-plussers uit het dorp meer vertrouwd maken met het internet, en gaat zelf cursussen organiseren.

“Wie denkt dat enkel de jongere generatie een smartphone of tablet heeft, is verkeerd”, zegt schepen Tom Lacres (Samen Anders). “Ook de 60-plussers zijn mee met hun tijd en weigeren zich in een hoekje te laten drukken. De krant lezen? De buienradar checken? Leuke plekjes zoeken voor vakantie? Facetimen met de kleinkinderen? Allemaal leuke dingen die met de smartphone of tablet kunnen gebeuren. De bibliotheek van Sint-Laureins organiseert samen met de seniorenraad een gratis lessenreeks voor 60-plussers. Dit jaar zijn de lessen gericht op het gebruik van een Iphone en Ipad. Vorig jaar kwam reeds Android aan bod.”

Inschrijven voor de lessen kan tot zaterdag 16 november. De lessen vinden plaats in het ontmoetingscentrum van het Huis van de Vrije Tijd, Leemweg 24. De lessen starten op maandag 18 november en de laatste les is op maandag 16 december, telkens van 13.30 tot 16.30 uur.

Inschrijven kan via mail naar bibliotheek@sint-laureins.be of aan de balie van de bib.