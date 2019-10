Sint-Laureins vindt nieuwe toeristische troef: stilte... Joeri Seymortier

23 oktober 2019

10u57 1 Sint-Laureins Sint-Laureins gaat op zondag 27 oktober voluit voor de Internationale Dag van de Stilte, net omdat in het dorp heerlijke stilteplekken zijn.

“In tijden van drukte en burn-outs zijn mensen op zoek naar verstilling en onthaasting”, zegt schepen Carlos Bonamie. “Je kan geen magazine openslaan of je wordt gelokt naar bestemmingen waar je tot rust kan komen en genieten van de stilte. Mindfulness is een toeristische hefboom. Sint-Laureins heeft nog veel open ruimte in vergelijking met de rest van Vlaanderen. Het is er nog stil en ’s nachts wordt het er nog echt donker. Dat willen we meer uitspelen. Er werd een folder uitgewerkt waarop een ‘Mindful Wandeling’ is uitgestippeld. Er zijn zeven stilteplekken geselecteerd. We gaan dit nieuw aanbod extra in de kijker zetten op de Internationale Dag van de Stilte, op zondag 27 oktober. Naar aanleiding van deze dag wordt een waaier van gratis activiteiten via een voor- en namiddagprogramma aangeboden. Dat gaat van yoga, over sessies met klankschalen tot een stiltewandeling.”

