Sint-Laureins viert donderdag Vlaamse feestdag met gratis concert Joeri Seymortier

08 juli 2019

11u06 0 Sint-Laureins Sint-Laureins viert de Vlaamse feestdag op donderdag 11 juli met een gratis concert.

Iedereen is donderdag welkom vanaf 19.30 uur in culturele site De Meet in Sint-Jan-in-Eremo. Geniet van een gratis optreden van Koen & De Anderen. Dat is de groep onder begeleiding van Koen De Wulf, die mooie kleinkunstmuziek brengt. Na het optreden napraten met een hapje en drankje.

Info: www.sint-laureins.be.