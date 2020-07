Sint-Laureins verbiedt tijdelijk alle evenementen, van koers over optredens tot eetfestijnen: “Zo willen we onze burgers beschermen” Joeri Seymortier

13u47 0 Sint-Laureins Sint-Laureins verbiedt tijdelijk alle evenementen in de gemeente, en wil zo de burgers beschermen tegen een tweede coronagolf.

De gemeente Sint-Laureins zegt in eerste instantie zijn burgers te willen beschermen tegen het virus, maar ook de lokale handelaars en horeca behoeden voor een eventuele lokale lockdown. “Daarom is beslist om risicovolle evenementen in de gemeente te verbieden tot nader order”, zegt burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders). “Veel verenigingen hebben zelf al de beslissing genomen om hun evenementen voor dit jaar te annuleren. Bijkomend werd nu beslist om de geplande evenementen te verbieden, zoals bijvoorbeeld de wielerwedstrijden die op 29 juli en 5 augustus zouden plaatsvinden. Ook krulbollen, congressen, optredens en eetfestijnen kunnen voorlopig niet. Afhankelijk van de evolutie van het virus, kan deze beslissing nog bijgestuurd worden. De gemeentelijke sport- en jeugdactiviteiten, en de speelpleinwerking, blijven plaatsvinden in de bestaande werking, via de verschillende bubbels.”

Horeca moet de regels strikt volgen. Bij het niet correct opvolgen van de maatregelen en richtlijnen bestaat de kans op onmiddellijke sluiting van de zaak Franki Van de Moere, burgemeester Sint-Laureins

Privé-evenementen zoals bijvoorbeeld babyborrels, uitgestelde communie-en lentefeesten, huwelijken kunnen alleen plaatsvinden mits het respecteren van de regels die ook voor de horeca gelden: zittend, afstand tussen tafels en bediening met mondmasker. “We doen als gemeente een oproep naar de horecazaken om de veiligheidsmaatregelen en richtlijnen strikt te blijven opvolgen. Bij het niet correct opvolgen van de maatregelen en richtlijnen bestaat de kans op onmiddellijke sluiting van de zaak”, zegt de burgemeester nog.