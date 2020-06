Sint-Laureins vecht tegen saaie zomer: gratis zomer-doe-boekjes voor kinderen Joeri Seymortier

25 juni 2020

08u19 0 Sint-Laureins Sint-Laureins deelt gratis zomer-doe-boekjes uit aan kinderen van 6 tot 12 jaar, om er ondanks corona toch nog een leuke zomer van te maken.

“De zomer van 2020 wordt een zomer die we nog nooit hebben meegemaakt”, zegt schepen Carlos Bonamie (Samen Anders). “Daarom lanceren wij doe-boekjes. Daarin staan 60 spelletjes, activiteiten en leuke ideeën voor deze zomer uit je kot te komen. Voor elke dag van de vakantie eentje. Het boekje is gericht op kinderen tussen 6 en 12 jaar. De boekjes worden via de scholen in Sint-Laureins nog voor de start van de vakantie bedeeld. Er staan onder andere geweldige goocheltrucs in, speciale woordzoekers, een recept voor het maken van een coronacocktail, en Olympische straatspelen. Zo wordt het toch een leuke zomer.”