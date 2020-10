Sint-Laureins stuurt alle 660 schoolkinderen volgend jaar gratis naar kermis Joeri Seymortier

07 oktober 2020

10u00 2 Sint-Laureins Sint-Laureins wil de foorkramers steunen in deze coronatijden, en zet voor volgend jaar acties op poten.

Volgend jaar zullen alle leerlingen van de scholen in Sint-Laureins gratis naar de kermis gestuurd worden, en zullen de foorkramers kosteloos naar Sint-Laureins mogen komen. “Dit jaar werden de meeste kermissen in de dorpen van Sint-Laureins geschrapt door de coronacrisis”, zegt schepen Claudine Bonamie (Samen Anders). “Volgend jaar hopen we vanaf mei tot en met begin oktober de verschillende kermissen in alle deelgemeenten wel te kunnen organiseren. De foorkramers betalen in onze gemeente enkel kosten voor het gebruik van de nutsvoorzieningen, maar betalen geen standgeld. We willen hen volgend jaar extra ondersteunen door helemaal geen kosten aan te rekenen. We gaan ook de 660 leerlingen van alle scholen in Sint-Laureins een gratis ticket geven voor de kermis.”

De Vlaamse regering maakte onlangs middelen vrij voor de vrijetijdssector. De kosten voor de ondersteuning van de foorkramers wordt verrekend in het coronanoodfonds dat de gemeente ontving van Vlaanderen.