Sint-Laureins stelt gemeentelijke zalen weer open voor verhuur Joeri Seymortier

02 oktober 2020

10u57 0 Sint-Laureins Na maanden sluiting door corona stelt de gemeente Sint-Laureins nu haar gemeentelijke zalen weer open voor verhuur.

De zalen in Sint-Laureins kunnen nu opnieuw door verenigingen, organisaties en particulieren uit Sint-Laureins gebruikt worden, maar wel met strikte regels. “Veel verenigingen en organisaties starten hun werking terug op, en hebben nood aan een zaal waar voldoende plaats is om coronaproof te vergaderen of activiteiten te organiseren”, zegt burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders). “Dat is vanaf nu terug mogelijk in één van onze gemeentelijke zalen. Rekening houdend met de huidige maatregelen en de aard van het gebruik van de zaal, werd er een maximum capaciteit per zaal vastgelegd. De verenigingen en organisaties kunnen hun voorkeur voor een zaal doorgeven maar de toewijzing gebeurt op basis van het aantal deelnemers. De gemeente stelt enkel de ruimte ter beschikking. Verenigingen, organisaties of particulieren moeten zelf ontsmettingsmateriaal voorzien.”