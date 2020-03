Sint-Laureins start maandag met gratis boodschappendienst aan huis Joeri Seymortier

28 maart 2020

10u22 0 Sint-Laureins De gemeente Sint-Laureins start op maandag 30 maart met een gratis boodschappendienst aan huis, en dat zo lang de strenge maatregelen voor het coronavirus duren.

De dienst is opgericht voor mensen die 70 jaar of ouder zijn, of voor mensen die momenteel door het virus in quarantaine leven, of risicopatiënten zijn en van de dokter niet buiten mogen. Deze kwetsbare Sentenaren kunnen vanaf maandag hun boodschappen doorgeven. De burger kan op twee manieren zijn bestelling doorgeven: telefonisch op het nummer 09/218.76.57 of via mail naar boodschappendienst@sint-laureins.be, met vermelding van hun contactgegevens.

De boodschappendienst staat enkel in voor essentiële boodschappen zoals voedsel, drank, huishoudelijke benodigdheden en medicatie. Schepen Tom Lacres

“De boodschappen gebeuren bij de plaatselijke handelaars, dit ter ondersteuning van de lokale economie”, zegt schepen Tom Lacres (Samen Anders). “De boodschappendienst staat enkel in voor essentiële boodschappen zoals voedsel, drank, huishoudelijke benodigdheden en medicatie. De aanvrager kan bij zijn bestelling ook de gebruikelijke plaatselijke winkel doorgeven, maar de gemeente kan niet garanderen dat dit steeds kan gevolgd worden. Dat wordt afhankelijk van het aantal aanvragen. De keuze van apotheker wordt wel gerespecteerd.”

Voor 12 uur bestellen

Bestellingen moeten voor 12 uur ’s middags doorgegeven worden om de bestelling de volgende dag tussen 9 en 12 uur te ontvangen. Er worden geen boodschappen op zaterdag en zondag geleverd. Het zijn medewerkers van de technische dienst die de boodschappen zullen doen. De service is gratis. De burger betaalt de boodschappen na het ontvangen van een factuur van de gemeente.