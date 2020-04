Sint-Laureins roept op: “Leg textiel niet rond afgesloten kledingcontainers” Joeri Seymortier

14 april 2020

12u06 0 Sint-Laureins De inzameling van textiel in Sint-Laureins wordt door de coronamaatregelen tijdelijk stopgezet. De gemeente roept op om niet te sluikstorten.

De Kringwinkel Meetjesland moest verplicht haar deuren te sluiten naar aanleiding van de huidige coronacrisis. De textielcontainers van de Kringwinkel Meetjesland werden dan ook tijdelijk weggehaald uit Sint-Laureins en de andere gemeenten. “De textielcontainers van andere textielinzamelaars die wel nog in de gemeente staan, kunnen ook niet gebruikt worden”, zegt schepen Carlon Bonamie (Samen Anders). “Ook andere textielinzamelaars hebben onvoldoende opslagruimte om alle kledij te stockeren. Daarom roepen we alle inwoners op om hun textiel voorlopig thuis te bewaren en niet rond de afgesloten of overvolle containers te leggen. Dat wordt beschouwd als een sluikstort. Sluikstorten is strafbaar en boetes kunnen oplopen van 250 euro tot meer dan 1.000 euro.”