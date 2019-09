Sint-Laureins maakt actieplan voor veiliger verkeer Joeri Seymortier

Sint-Laureins Sint-Laureins heeft het save-charter ondertekend en wil daarmee nog veel meer inzetten op verkeersveiligheid in het dorp.

Het save-charter komt uit van de vereniging Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK). Save staat voor ‘samen actief voor veilig verkeer’. “Sint-Laureins heeft heel wat landelijke wegen die geen gescheiden fietspaden hebben”, zegt burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders). “Veel kinderen gaan via deze wegen met de fiets naar school. Vanuit de gemeente zijn al heel wat sensibiliseringsacties ondernomen om de verkeersveiligheid te verhogen. Maar we willen ons verder en beter inzetten voor een veiliger schoolomgeving, en hierbij een belangrijke ondersteunende rol spelen. Met de ondertekening van dit charter zal een actieplan uitgewerkt worden. Hierbij zoeken we als gemeente naar maatregelen om het verkeer voor de kinderen veiliger te maken.”

De gemeente krijgt tijdens haar traject begeleiding van OVK. In dit traject wordt onder andere een actieplan verkeersveiligheid uitgewerkt.