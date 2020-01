Sint-Laureins krijgt ‘tweede gemeentehuis’ in Dorpsstraat Joeri Seymortier

02 januari 2020

13u28 0 Sint-Laureins Sint-Laureins gaat het gebouw Dorpsstraat 83, 85 en 87 herinrichten en gebruiken als soort van tweede gemeentehuis.

In het gebouw dat vroeger een bank was en waar ooit nog de toeristische dienst zat, komt binnen enkele jaren een Sociaal Huis met de sociale dienst van het OCMW, komt ook de dienst Burgerzaken van de gemeente, en zal op de bovenverdieping een crisiswoning gemaakt worden. Om dat allemaal te kunnen doen, maken de gemeente en de kerkfabriek sluitende overeenkomsten. “Wij gaan als gemeente het gebouw in de Dorpsstraat huren van de kerkfabriek”, zegt schepen Hugo Coene (Samen Anders). “De kerkfabriek zorgt wel voor de renovatie van het gebouw. De gemeente zal de inrichting mee op zich nemen. Om alles te kunnen betalen gaat de kerkfabriek de oude pastorij verkopen aan de gemeente. Dat gebouw sluit perfect aan bij de schoolsite, en gaan wij in de toekomst gebruiken voor een sociale bestemming of onderwijsbestemming. Een deal waar zowel de gemeente als de kerkfabriek beter van wordt”, zegt schepen Coene nog.