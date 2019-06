Sint-Laureins is koelste gemeente van Oost-Vlaanderen: “Niet moeilijk met al die coole mensen” Joeri Seymortier

26 juni 2019

16u40 11 Sint-Laureins Sint-Laureins is de koelste gemeente van Oost-Vlaanderen. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

Met de hittegolf van de voorbije dagen gaat iedereen op zoek naar het koelste plekje. In Oost-Vlaanderen moet je daarvoor blijkbaar in Sint-Laureins zijn. “Ik schrik niet, want ik heb altijd geweten dat hier de ‘coolste’ mensen wonen”, zegt burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders). “Toen ik gecontacteerd werd, dacht ik ook werkelijk dat het om de coolste gemeente ging. Maar we zijn blijkbaar niet de coolste, maar de koelste gemeente. Bij de officiële meting van de temperaturen,ligt het gemiddelde in Sint-Laureins het laagst. Dat zou komen doordat er bij ons nog frissere zeelucht binnenstroomt, door het vele groen dat verkoeling biedt, en ook door de aanwezigheid van heel wat water in de kreken. Bij de Mobiscore doet Sint-Laureins het dan misschien niet goed, maar we zijn toch maar mooi de koelste gemeente van de provincie”, zegt de burgemeester nog.