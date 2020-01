Sint-Laureins houdt belastingen zes jaar gelijk Joeri Seymortier

23 januari 2020

14u50 2 Sint-Laureins Sint-Laureins zet zwart op wit in het meerjarenplan dat de belastingen in de periode van 2020 tot 2025 niet verhoogd zullen worden.

De ploeg van Samen Anders heeft de bedoeling om de personenbelasting in Sint-Laureins op 7 procent te houden. De opcentiemen voor eigenaars van huizen staat op 881,60. Er is ook een algemene gemeentebelasting van 50 euro per gezin. “Het is onze bedoeling om de belastingen deze legislatuur aan te houden”, zegt burgemeester Franki Van de Moere (Samen Anders). “Wij willen volop inzetten op een betere dienstverlening. Zwaar besparen zoals bijvoorbeeld onze buurgemeente Maldegem deze legislatuur gaat doen, zijn wij niet van plan. Mochten we nu zwaar moeten besparen, zou dat eigenlijk betekenen dat we de vorige legislatuur niet goed gewerkt hebben. Sint-Laureins is en blijft natuurlijk een klein dorp. Wij willen dan ook volop inzetten op intergemeentelijke samenwerking. Wij hebben zeker niet de pretentie om te zeggen dat wij alle expertise zelf in huis hebben”, zegt de burgemeester nog.