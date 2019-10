Sint-Laureins herdenkt zaterdag 75 jaar einde van Tweede Wereldoorlog Joeri Seymortier

16 oktober 2019

11u16 0 Sint-Laureins Sint-Laureins herdenkt zaterdag het einde van de Tweede Wereldoorlog, en doet dat in het dorp Waterland-Oudeman.

“Dit jaar herdenken we 75 jaar Tweede Wereldoorlog”, zegt schepen van Cultuur Carlos Bonamie (Samen Anders). “Op 19 oktober 1944 stortte piloot Camille de Saint Aubin met zijn Spitfire neer in een veld in Waterland-Oudeman, en overleed. Op zaterdag 19 oktober om 11 uur gaan we dat herdenken. We doen dat in de Zandstraat, ter hoogte van huisnummer 3. Iedereen is welkom op deze herdenking.”

Wie niet op deze herdenkingen aanwezig kan zijn, wordt door de gemeente uitgenodigd op zondag 10 november om 9 uur voor een herdenking tijdens de eucharistieviering in Waterland-Oudeman, gevolgd door een bloemenlegging bij het monument. Nadien volgt de bloemenlegging bij de andere monumenten in de deelgemeenten door een lid van het college.