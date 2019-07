Sint-Laureins heeft nu ook eigen profiel op Instagram Joeri Seymortier

02 juli 2019

15u27 0 Sint-Laureins Op Facebook was de gemeente Sint-Laureins al langer actief, maar nu kan je het krekendorp ook op Instagram vinden.

Het gemeentebestuur wil inzetten op moderne communicatie. Naast het vernieuwen van de website, wordt nu ook een Instagram-account opgestart. “De gemeente wil meer inzetten op een correcte, open en snelle communicatie, afgestemd op de doelgroep”, zegt schepen Tom Lacres (Samen Anders). “Ook de interactie met de inwoner zal verhogen, en hier spelen de sociale media een grote rol in. Naast de website, is de gemeente ook actief op Facebook, en dat wordt nu aangevuld met een eigen Instagramprofiel ‘gemeentesintlaureins’. Via Instagram richt de gemeente zich op een doelgroep van 15 tot 64 jaar. Het Instagram-account zal geen kopie zijn van de Facebookpagina. Via Instagram wil Sint-Laureins de focus leggen op beeld, met foto’s en video’s. De bedoeling is dat de sfeer en beleving van de gemeente weerspiegelt wordt.”

De gemeente roept om de gemeente te taggen in hun foto’s via @gemeentesintlaureins, of te vermelden via de hashtag #instasintlaureins.