Sint-Laureins gaat voor gratis wifi in heel wat openbare gebouwen Joeri Seymortier

30 oktober 2019

10u07 1 Sint-Laureins Sint-Laureins gaat een openbaar wifi netwerk uitbouwen, zodat je op heel wat plaatsen en openbare gebouwen gratis op het draadloos internet kan.

De gemeente Sint-Laureins ontvangt 15.000 euro subsidie om dat netwerk uit te rollen. “In het huidige digitaal tijdperk heeft bijna iedereen een tablet of smartphone bij de hand”, zegt schepen Tom Lacres (Samen Anders). “Iedereen zoekt constant naar informatie. Om continu online in verbinding te staan, speelt wifi een belangrijke rol. Onze gemeente werd geselecteerd voor het WiFi4EU-project van Europa en ontvangt hierdoor een subsidie van 15.000 euro voor het plaatsen van een wifi netwerk. Hierdoor kan er in de gemeente op openbare plaatsen gratis wifi aangeboden worden voor de inwoners en bezoekers.”

WiFi4EU is bedoeld om burgers en bezoekers in de hele EU gratis toegang tot internet te bieden via wifi-hotspots in openbare ruimten zoals bibliotheken en overheidsgebouwen. De gemeente Sint-Laureins zal de hotspots plaatsen op locaties waar vandaag nog geen gratis wifi aangeboden wordt. “We gaan het project nu verder uitwerken en nagaan op welke plaatsen in de gemeente er gratis wifi hotspots kunnen aangeboden worden”, zegt schepen Lacres nog.