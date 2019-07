Sint-Laureins denkt al aan volgend schooljaar: gratis fluohesjes voor alle leerlingen Joeri Seymortier

04 juli 2019

11u20 0 Sint-Laureins Sint-Laureins stelt volgend schooljaar gratis fluohesjes ter beschikking voor alle schoolkinderen van het dorp.

De grote vakantie is nog maar net begonnen, maar het gemeentebestuur van Sint-Laureins denkt nu al aan 1 september. “Verkeersveiligheid is een belangrijk thema”, zegt schepen Claudine Bonamie (Samen Anders). “We willen als gemeente alle leerlingen en hun ouders aansporen om zich veilig en zichtbaar in het verkeer te begeven. De gemeente koopt daarom fluohesjes en helmen aan voor de leerlingen van onze scholen. De fluohesjes worden gratis aangeboden aan alle nieuwe leerlingen. Om er voor te zorgen dat ook de ouders zorg dragen voor de fietshelmen, wordt hiervoor een kleine bijdrage van 2 euro gevraagd. Bij de start van het nieuwe schooljaar krijgen alle leerlingen een brief mee, waarin gevraagd wordt aan de ouders om zich kandidaat te stellen als verkeersouder. De verkeersouders doen elke maand een fluocontrole aan de schoolpoort.”