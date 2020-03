Sint-Laureins belt alle 80-plussers op om te vragen wat ze nodig hebben Joeri Seymortier

31 maart 2020

09u37 0 Sint-Laureins Alle 80-plussers uit Sint-Laureins krijgen van het gemeentebestuur een telefoontje, met de vraag of alles in deze coronatijden nog lukt.

Eerst krijgen de alleenstaande 80-plussers een telefoontje, en in een tweede fase de samenwonenden. “Heel wat oudere mensen hebben momenteel door de coronacrisis geen sociaal contact meer”, zegt schepen Tom Lacres (Samen Anders). “Geen bezoek van familie of vrienden, sociale activiteiten zijn geannuleerd, en niet iedereen in deze doelgroep beschikt over internet waardoor ze meer en meer geïsoleerd geraken. Daarom starten we vanuit de gemeente met een belactie naar alle 80-plussers. De seniorenconsulente en enkele personeelsleden zullen hen opbellen om in eerste instantie na te gaan hoe het met hen is en hoe de thuissituatie momenteel is. Gaat het goed met de gezondheid? Lukt het nog om zelf te koken? Kunnen ze nog zelf boodschappen doen of hebben ze hierbij hulp nodig? Krijgen ze nog hulp via andere diensten? Aan de hand van deze vragen kunnen ze een inschatting maken over de thuissituatie en hulp aanbieden waar nodig. Zo kunnen boodschappen aan huis geleverd worden via de gratis boodschappendienst die de gemeente heeft opgestart. Bij gezondheidsproblemen kan de medewerker contact opnemen met de huisarts. Met de belactie kunnen we ook gewoon al eens een praatje slaan, en dat is ook belangrijk.”

Bij vragen kunnen de senioren ook de seniorenconsulente opbellen op het nummer 09/218.72.54.