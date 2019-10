Sint-Jozef wordt zorgdorp: zeven assistentiewoningen en dagverzorgingscentrum naast rusthuis Sint-Laureins Bouwwerken nieuwe uitbreiding zijn officieel gestart Joeri Seymortier

21 oktober 2019

07u51 2 Sint-Laureins Het OCMW van Sint-Laureins is gestart met de bouw van zeven assistentiewoningen en een dagverzorgingscentrum, naast het rusthuis in de Rommelsweg. De vergrijzing is ook in Sint-Laureins een feit en daar wil de gemeente op inspelen. De site van Sint-Jozef wordt zo stilaan uitgebouwd tot een echt zorgdorp.

Er wordt de laatste jaren heel wat gebouwd en verbouwd op de site van het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Laureins. Nu worden opnieuw grote werken opgestart. “De vergrijzing is een feit en daar moeten we als bestuur op inspelen door het zorgaanbod te blijven uitbreiden”, zegt schepen van Sociale Zaken en Seniorenbeleid Tom Lacres (Samen Anders). “We zetten nu een nieuwe stap met de bouw van zeven assistentiewoningen en de bouw van een nieuw dagverzorgingscentrum op de site van het woonzorgcentrum Sint-Jozef.

In het woonzorgcentrum van Sint-Jozef in Sint-Laureins verblijven de zwaar zorgbehoevende senioren. “De assistentiewoningen zijn bedoeld voor een andere doelgroep”, zegt schepen Lacres. “Die zeven assistentiewoningen bieden een nieuwe thuis aan ouderen, in een aangepaste flat waar men zelfstandig en in een veilige omgeving kan wonen. De nieuw te bouwen assistentiewoningen zullen plaats bieden aan vijf alleenstaande senioren en twee koppels. In het dagopvangcentrum zal er in eerste instantie plaats zijn voor tien mensen. Het centrum biedt hiermee ondersteuning aan de mantelzorger, die even ontlast wordt wanneer iemand eens naar het dagcentrum kan. De mantelzorger moet ook eens de woning kunnen verlaten, en binnenkort kan de zorgbehoevende partner naar het dagopvangcentrum waar er een zinvolle dagbesteding aangeboden wordt. De personen in de dagopvang zullen worden opgehaald en naar huis gebracht met een busje.”

2 miljoen euro

Het hele project kost 2 miljoen euro. De gemeente Sint-Laureins heeft een subsidie van 400.000 euro ontvangen van de Vlaamse Overheid voor de bouw van het dagverzorgingscentrum. “De assistentiewoningen en het dagverzorgingcentrum zullen aansluiten aan het huidige woonzorgcentrum”, zegt schepen Lacres nog. “Bewoners van de assistentiewoningen hebben zo via het gebouw toegang tot het woonzorgcentrum, en kunnen er ook deelnemen aan activiteiten zonder daarvoor naar buiten te moeten gaan.”

Eind 2020 klaar

Momenteel zijn de voorbereidende grond- en rioleringswerken gestart. Begin december wordt de vloerplaat van het gelijkvloers gegoten, en de metselwerken starten midden december. Het einde van de bouw wordt voorzien tegen het einde van 2020. Met deze bouwwerken wordt de site rond het woonzorgcentrum omgevormd tot een heus zorgdorp. De ingang en de bezoekersparking van het woonzorgcentrum blijven tijdens de volledige periode van de werken bereikbaar. De sociale dienst is tijdens de werken bereikbaar via de ingang van het woonzorgcentrum”, zegt schepen Tom Lacres nog.