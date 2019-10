Senter houdt infoavond over investeren in vastgoed Joeri Seymortier

03 oktober 2019

14u36 0 Sint-Laureins De Economische Raad ‘Senter uit Sint-Laureins organiseert op dinsdag 15 oktober een gratis netwerkmoment ‘Investeren in vastgoed?’.

Het netwerkmoment vindt plaats in ’t Sentrum, Singelken 15 in Sint-Laureins. Er komen die avond zes sprekers die elk een verschillend aspect van investeren in vastgoed toelichten. Na de toelichting van twee uur wordt een hapje en drankje aangeboden.

Inschrijven moet gebeuren voor dinsdag 8 oktober. Dat kan telefonisch op het nummer 09/218.76.40 of per e-mail naar severine.dewindt@sint-laureins.be.