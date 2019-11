SenteMusic zondag aan derde editie toe Joeri Seymortier

04 november 2019

21u31 0 Sint-Laureins Het gratis muziekfestivalletje SenteMusic in Sint-Laureins is op zondag 10 november aan de derde editie toe.

Maandag kunnen heel wat mensen van een vrije dag genieten, en daar springen de organisatoren van SenteMusic graag op in. Het festivalletje vindt plaats in zaal El Gringo in de Dorpsstraat 128 in Sint-Laureins. Vanaf 20.30 uur is iedereen welkom, en kan je genieten van een optreden van de groep Never2Late. Vanaf middernacht zorgt dj Erik voor leuke muziek.

Gratis toegang.