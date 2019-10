Senioren krijgen aanspreekpunt bij gemeente: Sabine Spruyt wordt seniorenconsulent Joeri Seymortier

02 oktober 2019

12u08 0 Sint-Laureins Sabine Spruyt van de sociale dienst van het OCMW wordt de seniorenconsulent van Sint-Laureins.

De gemeente Sint-Laureins wil de 65-plussers beter ondersteunen. “De seniorenconsulent is het centraal aanspreekpunt voor alle senioren vanaf 65 jaar in de gemeente”, zegt schepen Tom Lacres (Samen). “Ze informeert, adviseert en begeleidt senioren en is ook de brugpersoon naar lokale en regionale hulpverleningsorganisaties en beleidsinstanties. Senioren kunnen bij haar terecht voor informatie over pensioenen en tegemoetkomingen, premies en subsidies, woonvormen, vormen van residentiële opvang. De seniorenconsulent is ook het aanspreekpunt voor alle thuiswonende senioren in Sint-Laureins, en biedt hen hulp- en dienstverlening aan.”

De seniorenconsulent zit in de burelen van de sociale dienst van het OCMW, Rommelsweg 12 in Sint-Laureins. Je kan haar zien op dinsdagvoormiddag, en ook op afspraak op woensdag- en donderdagnamiddag.

Info: seniorenconsulent@sint-laureins.be of 09/218.72.54.

