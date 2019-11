Schoolbus brandt volledig uit Cedric Matthys

21 november 2019

08u28 8 Sint-Laureins Deze morgen is rond kwart voor acht een schoolbus in brand gevlogen op het kruispunt van de Grote Boterhoek en de Leemweg in Sint-Laureins. Er raakten geen kinderen gewond, maar de bus brandde volledig uit.

Op de bus zaten enkel de chauffeur en de begeleidster. Ze brengen elke schooldag kinderen met een beperking naar MPI De Bevertjes in Oedelem. Toen ze hun eerste kindje gingen gaan oppikken, vatte de bus plots vuur ter hoogte van de zitplaats van de chauffeur. “Zowel de bestuurder als de begeleidster konden tijdig ontkomen”, laat Patrick Wallaert, kapitein van de brandweerpost Eeklo weten. “Ze raakten niet gewond, maar de chauffeur was wel erg geschokt. We lieten een ambulance komen, al was dat uiteindelijk niet nodig.” Van de bus blijft inmiddels niets meer over. Wegen en Verkeer kwam langs om de staat van het asfalt na te kijken. Het kruispunt is opnieuw vrijgemaakt.