Schoolbus brandt volledig uit, kinderen ongedeerd Cedric Matthys

21 november 2019

08u28 30 Sint-Laureins Donderdagochtend is rond kwart voor acht een schoolbus uitgebrand op het kruispunt van de Grote Boterhoek en de Leemweg in Sint-Laureins. Er zaten geen kinderen op de bus en ook de chauffeur en begeleidster konden tijdig ontsnappen. “Waarschijnlijk lag een constructiefout aan de basis.”

De schoolbus was onderweg om het eerste kind op te pikken in Sint-Laureins toen rond kwart voor acht plots vuur ontstond ter linkerzijde van de cabine. “Op dat moment zaten enkel de chauffeur en de begeleidster op de bus”, zegt Frederik Vandekerckhove, zaakvoerder van VDK Reizen. Het bedrijf vervoert al jaren de leerlingen van MPI De Bevertjes in Oedelem, een school voor kinderen met een beperking.

“Het is een geluk bij een ongeluk dat de bus leeg was”, gaat Vandekerckhove verder. “Ik werd onmiddellijk door de chauffeur gebeld en repte me naar hier. Eerst dacht ik aan een klein brandje, maar ik zag algauw dat het serieus was. Hoe het vuur is ontstaan, weet ik voorlopig nog niet. De bus was nog maar twee maanden oud. Ik denk dat een constructiefout aan de basis ligt.” (lees verder onder de foto)

Noodprocedure

Hoewel de rookpluim van ver te zien was, bleef de schade beperkt. De bus is voor de schroothoop, maar niemand raakte gewond. Daarenboven hoeft de school voor het vervoer van de leerlingen niet te vrezen. VDK Reizen heeft meerdere bussen, dus de kinderen konden ‘s avonds zoals gewoonlijk naar huis gevoerd worden.

“’s Morgens hebben we wel onze noodprocedure opgestart”, zegt Jonatan Blondeel, internaatbeheerder van MPI De Bevertjes. “Net als bij een technisch defect aan de bus, belden we de ouders op. Ze moesten voor één keer hun kind zelf naar school brengen. Er zitten normaal gezien slechts vier kindjes op die bus. De meesten van hen zijn hier geraakt. De schooldag is vlot verlopen, al was onze begeleidster uiteraard erg onder indruk.”

Asfalt in orde

Ook de chauffeur van de bus kon even niet geloven wat er gebeurde. Hij leek in shock na de brand en de brandweer liet een ambulance uitrukken. “Dat bleek niet nodig”, laat Patrick Wallaert, kapitein van de brandweerpost Eeklo weten. “De man ging uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.” Door het ongeval was de weg even onderbroken voor alle verkeer. Wegen en Verkeer kwam nog langs om de staat van het asfalt na te kijken. Toen alles in orde bleek, werd het kruispunt opnieuw vrijgemaakt.