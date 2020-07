Schepenen in trouwkostuum op de bakfiets: “60 kilometer fietsen om alle jubilarissen aan hun voordeur te feliciteren” Joeri Seymortier

10 juli 2020

10u57 0 Sint-Laureins De schepenen Claudine Bonamie en Carlos Bonamie uit Sint-Laureins bezoeken 29 jubilarissen, en doen dat in trouwkostuum op de bakfiets.

Normaal worden jubilarissen in Sint-Laureins ontvangen op het gemeentehuis, maar door de coronacrisis kan dat nu niet. De 29 jubilarissen die tussen april en augustus hun huwelijksjubileum vieren, krijgen nu een kort blitsbezoek aan huis. En dat gaat niet onopgemerkt voorbij. “Mijn collega Carlos en ik doen dat in trouwkostuum en op de bakfiets”, zegt schepen Claudine Bonamie. “Ik helemaal in het wit, en Carlos in een zwarte pitteleer met buishoed. Wie 50 of 60 jaar getrouwd is, krijgt een fles wijn en 100 euro Sentebonnen. Wie 65, 70 of 75 jaar getrouwd is, krijgt wijn en 200 euro bonnen. Zo maken we de jubilarissen blij, en ondersteunen we meteen ook onze lokale economie. We hebben in ons trouwkostuum en op de fiets al enkele regenbuien moeten trotseren, maar we geven niet op. In twee dagen tijd gaan we de 29 huizen bezoeken, en zullen we 60 kilometer in de benen hebben.”