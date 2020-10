Sara Haegeman (29) is nieuwe directeur rusthuis Sint-Jozef in Sint-Laureins Joeri Seymortier

08 oktober 2020

Het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Laureins heeft een nieuwe directeur: Sara Haegeman neemt nu de leiding.

Sara Haegeman (29) werkte als ergotherapeut in AZ Alma in Eeklo, en hielp daar ouderen met een fysieke problematiek revalideren. Daarnaast was ze ook docent aan de Arteveldehogeschool in Gent, waar ze de opleiding ergotherapie gaf. Sara studeerde zelf af als gerontoloog. “Onze nieuwe directeur kijkt uit naar haar nieuwe uitdaging, en wil samen met het OCMW-bestuur inspelen op de steeds grotere vraag naar zorg op maat”, zegt schepen Tom Lacres (Samen Anders). “Het terrein van het woonzorgcentrum Sint-Jozef is in volle expansie, en ontplooit zich steeds meer tot een heus zorgdorp. Een plaats waar verschillende mogelijkheden voor zorg op maat geboden worden. In het voorjaar van 2021 worden de zeven assistentiewoningen en het centrum voor dagverzorging opgeleverd. Sara hoopt samen met het volledige team van Sint-Jozef een meerwaarde te realiseren voor de ouderen in onze gemeente.”