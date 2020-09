Rusthuis Sint-Laureins laat opnieuw meer bezoek toe: “Eén iemand mag zelfs in de bubbel, en kan de bewoner weer knuffelen” Joeri Seymortier

06 september 2020

11u29 0 Sint-Laureins Het woonzorgcentrum Sint-Jozef in Sint-Laureins laat vanaf maandag 7 september opnieuw wat meer bezoek toe.

De directie van woonzorgcentrum Sint-Jozef evalueert wekelijks de coronamaatregelen en stuurt bij waar nodig. “Vanaf maandag 7 september wordt de bezoekregeling versoepeld”, zegt schepen Tom Lacres (Samen Anders). “Elke bewoner kan vier bezoekers per week ontvangen. Deze bezoekers mogen per week verschillen, maar met een maximum van vier per week. Het maximum aantal personen per bezoekmoment blijft wel nog op twee personen. Bezoeken kunnen terug op de kamer plaatsvinden. Bezoek kan elke dag en dit tussen 14 uur en 16 uur. Het bezoek kan uiterlijk tot 17 uur blijven. Wandelen met de bewoner op de terreinen van het woonzorgcentrum of in de nabije omgeving is toegestaan.”

Een troostende aanraking zoals een knuffel of een hand op de schouder, is een onmisbaar deel van een goede zorg bij kwetsbare ouderen. Tom Lacres, schepen Sint-Laureins

Vanaf maandag kan ook één vaste bezoeker een eigen sociale bubbel met de bewoner vormen. Deze persoon kan de bewoner opnieuw aanraken, nabij zijn en praten zonder mondmasker. De andere bezoekers die niet tot de sociale bubbel behoren, kunnen ook op de kamer op bezoek komen maar moeten de sociale afstand behouden, raken de bewoner niet aan, en dragen een mondmasker tijdens de volledige duurtijd van het bezoek. “Met de sociale bubbels willen we de bewoners terug dichter bij hun familieleden brengen. Een troostende aanraking zoals een knuffel of een hand op de schouder, is een onmisbaar deel van een goede zorg bij kwetsbare ouderen”, zegt schepen Lacres nog.