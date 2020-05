Rotary Sint-Jan-in-Eremo Krekenland zorgt voor lekkers in 250 kansarme gezinnen Joeri Seymortier

11 mei 2020

08u43 0 Sint-Laureins Rotary Sint-Jan-in-Eremo Krekenland heeft voor extra voedselbevoorrading gezorgd voor Lichtbaken in Assenede en De Kring in Eeklo.

Rotary wil zo wil het verschil maken in het leven van 250 kansarme gezinnen of ongeveer 700 mensen in het Meetjesland. “Door het coronavirus ligt de toelevering vanuit onder andere de horeca naar de desbetreffende voedselbanken nagenoeg stil”, zegt voorzitter Geert Perneel. “Onze Rotaryclub heeft duizenden kilo’s voedsel ingekocht of gratis verkregen. Het gaat in hoofdzaak over aardappelen, brood, appels, peren, wortelen, prei, ajuin, erwten, ingevroren vlees en snijvlees. We kopen plaatselijk in, zodat we twee vliegen in één klap slaan: de plaatselijke zelfstandigen ondersteunen en mensen helpen die het financieel niet breed hebben.”