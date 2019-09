Regenboogschool Watervliet heeft nieuwe klimmuur Joeri Seymortier

24 september 2019

17u55 0 Sint-Laureins De leerlingen van de Regenboogschool in Watervliet bij Sint-Laureins kunnen zich voortaan uitleven op een nieuwe klimmuur.

“We hebben al enkele acties ondernomen om van de speelplaats in Watervliet een leuke en kleurrijke belevingsplek te maken”, zegt schepen van Onderwijs Claudine Bonamie (Samen Anders). “De grijze muur van de sporthal op de school van Watervliet vormde nog een schrijnend contrast. Anita Dejarduyn, de mama van juffrouw Stephanie Van Malderen, maakte met veel enthousiasme een mooie en kleurrijke regenboogtekening op de muur. Ondertussen is deze muur omgevormd tot een klimmuur. Dat werd gesponsord door het oudercomité van de Regenboogschool Watervliet. Het resultaat mag er zijn en is een zeer toffe activiteit voor alle kinderen.”