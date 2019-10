Regenboogschool verkoopt aardappelen uit schoolmoestuin Joeri Seymortier

17 oktober 2019

10u16 0 Sint-Laureins De kinderen van de Regenboogschool op het Stee in Watervliet verkopen aardappelen en prei uit hun eigen schoolmoestuin.

De schoolkinderen van Watervliet hebben groene vingers, en hebben de voorbije weken hard gewerkt in hun eigen schoolmoestuin. De kinderen hebben nu de aardappelen gerooid, hebben die ook afgewogen en in zakken gestoken. Wie wil kan aardappelen of prei kopen. De aardappelen kosten 3 euro voor een zakje van 3 kilo. De prei kost 1 euro voor vier stuks. “De opbrengst wordt volledig besteed aan materiaal voor de leerlingen”, zegt Anja Buysse van de Regenboogschool. “We sparen momenteel voor een ‘keitjesbak’ die de zandbak moet vervangen.”

Wie aardappelen of prei wil, stuurt een mailtje naar anja.buysse@regenboogschool.be.