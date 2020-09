Publiek weer welkom op gemeenteraad Sint-Laureins Joeri Seymortier

15 september 2020

16u03 1 Sint-Laureins Het publiek is vanaf deze maand opnieuw welkom tijdens de maandelijkse gemeenteraad in Sint-Laureins.

Door corona werd publiek een tijdlang geweerd, maar nu gaan de deuren weer open voor de inwoners van Sint-Laureins die geïnteresseerd zijn in politiek. De nieuwigheid gaat in vanaf de gemeenteraad van donderdag 17 september. Het publiek moet wel tijdens de hele vergadering een mondmasker dragen. De raadsleden mogen hun mondmasker tijdens de zitting afzetten, om zo beter verstaanbaar te zijn in de debatten.

Omdat er in de raadzaal van het gemeentehuis te weinig sociale afstand gehouden kan worden, blijft de gemeenteraad wel nog vergaderen in ’t Sentrum op het Singelken in Sint-Laureins. Publiek dat de zitting wil bijwonen, moet zich wel op voorhand inschrijven. Dat kan via de gemeentelijke website of via secretariaat@sint-laureins.be.