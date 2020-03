Polderdorpje Sint-Margriete op zoek naar ‘verbinders’: inwoners moeten dorp zelf leuker maken Joeri Seymortier

06 maart 2020

10u38 0 Sint-Laureins Plattelandscentrum Meetjesland lanceert het project ‘De Verbinders’ om extra zuurstof te blazen in het dorpje Sint-Margriete bij Sint-Laureins.

Met het project ‘De Verbinders’ gaat het Plattelandscentrum aan de slag om enkele uitdagingen op het platteland aan te pakken. Het gaat om mobiliteit, ontwikkeling van sociale cohesie en dienstverlening naar kwetsbare groepen. “We willen met ‘De Verbinders’ bekijken hoe een lokale gemeenschap zelf voor een nog zorgzamere omgeving kan zorgen”, zegt Sven De Wever. “Een dorp waar de bewoners bij elkaar terecht kunnen voor kleine zorgvragen en contacten, maar waar er ook een platform is voor bewoners met een idee en goesting om iets te realiseren. In Sint-Margriete is het doel om een tiental ‘verbinders’ samen te brengen, om op vrijwillige basis zich in te zetten voor het dorp.”

Op woensdag 11 maart om 20 uur is er een startmoment in de parochiezaal in Sint-Margriete, Kerkplein 1B. Inschrijven via sven.de.wever@plattelandscentrum.be of 0471/88.55.02.