Palingboot is hersteld en dobbert weer op kreken, alleen op een naam is het nog wachten Joeri Seymortier

04 oktober 2020

11u13 0 Sint-Laureins De Palingboot van Sint-Laureins dobbert weer op de Oostpolderkreek. De voorbije maanden werd die uit het water gehaald voor herstellingswerken.

De palingboot ligt weer aan de ‘palingbelevingsplek’ in de Oostpolderkreek in Sint-Laureins. Paster Sies mocht de boot dopen, in aanwezigheid van het gemeentebestuur en de Orde van de Sentse Paling. “De boot heeft momenteel nog geen naam, maar moet er binnenkort wel eentje krijgen. Tijdens de volgende Toeristische Raad zullen de suggesties voor de naam besproken worden”, klinkt het.

Arbeiders van de technische dienst in Sint-Laureins zitten niet stil. Naast het herstel van de palingboot, hebben ze de voorbije weken ook enkele picknickbanken en de voetveren op het Leopoldkanaal hersteld.