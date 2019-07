Oudste inwoner Sint-Laureins morgen jarig: Elza D’Huyvetter wordt 103 jaar Joeri Seymortier

15 juli 2019

13u29 2 Sint-Laureins Elza D’Huyvetter uit Watervliet wordt morgen, op 16 juli, 103 jaar. Het gemeentebestuur van Sint-Laureins bracht een bezoek aan de oudste inwoner van haar gemeente.

Elza heeft al 103 jaar op de teller staan, maar is best nog bij de pinken. Ze woont in de Kloosterstraat in Watervliet. “Elza woont in bij haar zoon Freddy in Watervliet, waar zij omringd wordt met de meeste liefde en de beste zorgen”, zegt schepen Claudine Bonamie. “Het moet hier echt wel gezonde grond zijn in Sint-Laureins. Elza is met stip de oudste inwoner van ons dorp. Onze gemeente telt ook nog een 102-jarige, en tegen het jaareinde kunnen we hopelijk nog twee eeuwelingen vieren”, klinkt het nog.