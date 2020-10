Optreden The Starlings geannuleerd Anthony Statius

05 oktober 2020

15u24 0 Sint-Laureins Het optreden van The Starlings o p zaterdag 10 oktober in de Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaartkerk in Watervliet (Sint-Laureins) wordt geannuleerd. De band rond Tom Dice en Kato Callebaut heeft die avond televisieopnames gepland.

Op zaterdag 10 oktober zou de groep The Starlings normaal gezien een concert spelen in de kerk van Watervliet. Het management van de groep liet nu weten dat het concert in de Onze-Lieve-Vrouwhemeltvaartkerk niet kan plaatsvinden wegens televisieopnames in het buitenland.

“De gemeente betreurt deze beslissing, want het concert was in een paar uur tijd volledig uitverkocht”, klinkt het in een mededeling. “De dienst Cultuur zoekt samen met het boekingskantoor naar een nieuwe datum. De gemeente hoopt dat het concert nog dit jaar kan plaatsvinden en dit opnieuw in de Onze-Lieve-Vrouwhemelvaartkerk. Het is een unieke locatie en ook de capaciteit, naar aanleiding van de Covid-19-maatregelen, is er groter dan in Cultureel Centrum De Meet. De tickets aangekocht voor het concert op 10 oktober kunnen hergebruikt worden voor de nieuwe datum. Wie reeds een ticket had en niet aanwezig kan zijn op de nieuwe datum, zal zijn ticket terugbetaald krijgen.”