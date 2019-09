Op zoek naar kinderopvang in Sint-Laureins? Raadpleeg thuis het digitaal loket Joeri Seymortier

21 september 2019

14u31 1 Sint-Laureins Sint-Laureins start met een digitaal loket voor jonge ouders in het dorp die op zoek naar zijn naar geschikte kinderopvang.

De gemeente Sint-Laureins heeft al een ‘lokaal loket kinderopvang’ en dat is nu ook digitaal ter beschikking. “Sint-Laureins is de eerste gemeente in het Meetjesland met zo’n operationeel digitaal loket”, zegt schepen Claudine Bonamie (Samen Anders). “Het loket is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. We werken met een netwerk van organisaties die belangrijk zijn voor kinderopvang. We willen er zo voor zorgen dat alle gezinnen de weg naar een kinderopvang vinden. Met ons loket komt er ook een centraal informatiepunt voor alle opvangvragen van ouders. Zo kunnen we samen met de organisatoren de vraag en aanbod van kinderopvang beter op elkaar afstemmen.”

Via de website www.kinder-opvang.be moeten ouders eenmalig een aanvraagformulier invullen, en kunnen ze na een paar klikken de aanvraag naar verschillende opvangplaatsen doorsturen. Binnen de drie weken moeten de aanvraagformulieren door de lokale kinderopvangen behandeld worden. Ouders die graag hulp willen bij het invullen van het aanvraagformulier kunnen terecht in het ‘Huis van het Kind’, in de bib van Sint-Laureins.