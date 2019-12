Op de valreep: ook Sint-Laureins verbiedt vuurwerk op oudejaar Joeri Seymortier

27 december 2019

15u11 4 Sint-Laureins Sint-Laureins past op het nippertje nog het reglement aan, en verbiedt nu ook elke vorm van vuurwerk in de nacht van oud naar nieuw.

Sint-Laureins was een van de gemeenten in het Meetjesland waar er in de oudejaarsnacht nog geen verbod was voor vuurwerk. Maar de laatste tijd wordt er in steeds meer gemeenten een totaalverbod ingesteld, vooral uit veiligheid en voor het comfort van de dieren. “Sint-Laureins volgt vanaf nu het Vlaams Decreet, waardoor een algemeen verbod op vuurwerk geldt in de gemeente. En dus ook tijdens de nacht van 31 december op 1 januari”, zegt burgemeester Franki Van de Moere (Samen). “Het is dus verboden om vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen en carbuurkanonnen af te vuren. Het oplaten van wensballonnen is trouwens ook altijd verboden.”

Ook in Evergem, Maldegem, Assenede, Evergem, Lievegem en Zelzate is er een totaalverbod op vuurwerk, ook op oudejaarsnacht. Kaprijke en Aalter laten het nog toe op oudejaar.