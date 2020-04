Ook dit is corona: oude telefoontoestellen krijgen tweede leven in rusthuis Sint-Laureins Joeri Seymortier

20 april 2020

16u00 4 Sint-Laureins De coronacrisis zorgt ervoor dat oude telefoontoestellen een tweede leven krijgen in het rusthuis van Sint-Laureins.

Het OCMW van Sint-Laureins heeft een veilig systeem bedacht, waardoor familie en bewoners elkaar toch in het echt even kunnen zien. “Het algemeen bezoekverbod is niet makkelijk voor de bewoners”, zegt schepen Tom Lacres (Samen Anders). “Alle medewerkers van het woonzorgcentrum leveren dagelijks inspanningen om de bewoners zoveel mogelijk in contact te houden met hun familieleden via telefoon, Skype en Whatsapp. Maar dat is niet hetzelfde als iemand echt zien. Dankzij de vrijwilligers van Makerslab De Shack kunnen de bewoners hun familieleden in het echt zien en communiceren met elkaar. De creatievelingen zijn op het idee gekomen om van oude telefoons een intercomsysteem te maken zodat de bewoners kunnen praten met hun familieleden. De huidige smartphones zijn te nieuw, te digitaal en veel van de bewoners kennen dit niet. Het toestel staat opgesteld in het deursas aan de ingang van het woonzorgcentrum. Zo kunnen bewoners en familieleden elkaar zien en via het intercomsysteem kunnen ze met elkaar praten. De telefoons met hoorn voelen vertrouwd aan voor de bewoners en het volume kan makkelijk luider gezet worden indien nodig.”