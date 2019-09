Okra Sint-Laureins viert 10 jaar petanque Joeri Seymortier

02 september 2019

17u23 2 Sint-Laureins Okra Sint-Laureins heeft met haar leden de tiende verjaardag gevierd van de groep petanque-spelers.

“Met enkele leden startte Okra Sint-Laureins in de zomermaanden in 2009 de werking van de petanque op”, zeggen de verantwoordelijken Dirk Hoste en Marijke De Muynck. “Ondertussen werd het een wekelijkse activiteit, op woensdagnamiddag en woensdagavond. Bij goed weer doen we het op de buitenbanen, en bij slecht weer op kunstgras in de sporthal.”