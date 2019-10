Okra Sint-Laureins houdt dankfeest voor haar vrijwilligers Joeri Seymortier

25 oktober 2019

15u56 1 Sint-Laureins Okra Sint-Laureins heeft een dankfeest gehouden voor de vrijwilligers die de vereniging draaiende houden.

“Onze vereniging groeit, is verjongd en vernieuwd, en dat dankzij het enthousiasme van ons gevarieerd Okra-bestuur en de vele medewerkers”, zegt Katrien Huyghe. “Door hun vrijwillige inzet kunnen wij in Sint-Laureins verschillende activiteiten aanbieden aan alle generaties 50-plussers. We hopen met de bestuursvernieuwing in 2020 op dezelfde manier verder te doen.”