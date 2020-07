Na succes van vorig jaar: Roste Muis opent weer maïsdoolhof Joeri Seymortier

11 juli 2020

13u33 4 Sint-Laureins Het team van De Roste Muis in Waterland-Oudeman opent weer heel de zomer haar maïsdoolhof.

Peter Haegeman lokte vorig jaar al veel volk naar zijn maïsdoolhof, en doet het deze zomer opnieuw samen met de vzw Amp Football Belgium. “Dit jaar werken we met vier maïsdoolhoven, samen goed voor drie hectare”, zeggen Stijn Chaves Daguilar en Michel Welvaert. “Goed voor zoekplezier midden in de weidse polders van Sint-Laureins en vlakbij de idyllische Oudemanskreek met het bekende Reynaertbeeld. Met een knipoog naar de voorbije lockdownperiode werden de doolhoven ontworpen langs de Drijdijk 2 in Waterland-Oudeman.”

In juli en augustus alle dagen open van 12 tot 18 uur. In september enkel geopend op zaterdag en zondag, van 12 tot 17 uur. Prijs: 3 euro voor kinderen, en 5 euro vanaf 13 jaar en volwassenen.

Info: www.rostemuis.be.