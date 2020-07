Na 80 bestellingen: Sente zet boodschappendienst senioren stop Joeri Seymortier

01 juli 2020

09u38 1 Sint-Laureins Sint-Laureins stopt met de boodschappendienst voor kwetsbare senioren. Tijdens de coronacrisis werden tachtig bestellingen geplaatst.

De boodschappendienst was er vooral tijdens de lockdown, om zeventigplussers te helpen die in een risicogroep zaten, en liever niet zelf in een drukke winkel kwamen. “De boodschappen werden gedaan bij de lokale handelaars, en door de mensen van de technische dienst aan huis gebracht”, zegt schepen Tom Lacres (Samen Anders). “Tussen eind maart en eind juni werden ongeveer tachtig bestellingen geplaatst. Het virus evolueert nu gunstig en het aantal bestellingen daalt drastisch. Daarom beslissen we om deze tijdelijke dienst nu stop te zetten.”