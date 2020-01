Monnik Giel donderdag in ‘De Ideale Wereld’ op Canvas Joeri Seymortier

22 januari 2020

11u42 0 Sint-Laureins Monnik Giel uit Sint-Laureins is donderdag 23 januari te gast in het programma ‘De Ideale Wereld’ op Canvas.

Dinsdag was het nog de beurt aan Bart Tommelein van Open Vld om driekwartier lang plaats te nemen naast presentator Jan Jaap van der Wal. Donderdag mag Monnik Giel de actualiteit op een satirische manier mee overlopen. De sidekick donderdag is Bart Van Peer.

Monnik Giel is 21 jaar ondertussen. Giel-Frédéric Foubert, zoals Monnik Giel eigenlijk heet, werd in 2013 beroemd toen bekend geraakte dat hij op jonge leeftijd vanuit België naar India zou vertrekken, om daar een opleiding als monnik te genieten. Ondertussen is hij weer in het land, en doet hij donderdag zijn verhaal op Canvas.

De Ideale Wereld start donderdag om 22.15 uur, na De Eeuwige Oorlog.