Meetjesland krijgt pop-up springkastelendorp in Sint-Laureins Joeri Seymortier

30 januari 2020

09u59 10 Sint-Laureins Jungle Jump bouwt dit weekend een pop-up springkastelendorp in het Meetjesland, en kiest voor de sporthal van Sint-Laureins.

Jungle Jump trekt door heel Vlaanderen met een springkastelendorp, waar kinderen van 2 tot 14 jaar zich kunnen uitleven op heel wat springkastelen. “Dit weekend stelt Jungle Jump zijn springkastelen op in het Meetjesland”, zegt Dries Delsard. “In de sporthal van Sint-Laureins kunnen kinderen voor slechts 6 euro genieten van een dagje plezier in een zaal vol springkastelen. Ouders en begeleiders betalen geen inkom.”

Jungle Jump wordt gehouden in de sporthal in de Dorpsstraat in Sint-Laureins. Op zaterdag 1 en zondag 2 februari, telkens van 10 tot 19 uur. Een dagticket kost 6 euro in voorverkoop en 7 euro aan de kassa. Een combiticket voor het weekend kost 9 euro in voorverkoop en 10 euro aan de kassa. Vanaf 15 jaar gratis.

Info: www.junglejumpdays.be.