Meer dan 500 deelnemers verwacht op Boerekreektriatlon van zaterdag Joeri Seymortier

28 mei 2019

09u30 0 Sint-Laureins Zaterdag 1 juni worden aan het provinciale sportcentrum De Boerekreek in St-Jan-in-Eremo bij Sint-Laureins meer dan 500 deelnemers verwacht voor de jaarlijkse triatlon.

Zowel jeugdatleten vanaf 6 jaar, recreanten, duo’s en toppers komen die dag aan hun trekken in het Meetjesland. “Dit jaar is Sint-Laureins voor het eerst gastgemeente van het Belgisch kampioenschap sprinttriatlon met heel wat Olympiërs aan de start”, zegt Michael Dewilde. “We hebben onder andere Simon De Cuyper, Marten Van Riel, Jelle Geens, Peter Croes, Katrien Verstuyft en Claire Michel. Dit jaar wordt voor het eerst de ‘Hel van het Noorden’ opgenomen in het fietsparcours. Die hel staat bekend onder de naam Casteleynstraat en vormt een oeroude verbindingsweg tussen de idyllische gehuchtjes Waterland-Oudeman en Sint-Margriete. De Casteleynkasseien liggen er relatief goed bij, maar met licht oplopend op het einde is het niettemin een verraderlijke strook.”

Info: 0472/88.34.64 of www.smo-specialized.be.