Meer dan 480 atleten op Boerekreektriatlon Anthony Statius

08 juni 2019

11u27 0 Sint-Laureins Triatlon Team Meetjesland heeft een geslaagde Boerekreektriatlon achter de rug. Op zaterdag 1 juni kwamen meer dan 480 atleten afgezakt naar provinciaal domein De Boerekreek in Sint-Laureins.

“Triatlon is de snelst groeiende sport van België en dit was te zien aan het aantal deelnemers van ons evenement”, zegt Michael Dewilde van SMO Specialized Triatlon Team Meetjesland. “Het deelnemersveld bestond uit meer dan 480 atleten, waarvan een recordaantal kinderen tussen de 6 en 12 jaar. In het ondiepe gedeelte van de kreek werden de allerkleinsten begeleid voor 150 meter zwemmen. Ook tijdens het fietsen en het lopen werden deze jonge kinderen gesteund, begeleid en aangemoedigd. Een deel van deze kinderen heeft afgelopen maanden deelgenomen aan de triatlonschool, met tal van initiatielessen welke door SMO is opgestart.”

Na de kindercategorie begonnen de jeugdreeksen en sprinttriatlon. Dit jaar werd voor het eerst ook de Casteleynstraat aan het fietsparcours toegevoegd. Een kasseistrook van 1.200 meter lang, de oeroude verbindingsweg tussen St-Margriete en Waterland Oudeman, diende tweemaal te overwonnen worden tijdens de fietsproef. Het waren Larissa Buysse (SMO) en Senne Bloem die zich een jaar lang “Meetjeslandse Kasseivretere mogen noemen. Bij de trio’s ging de overwinning naar De Lege talloren, de wielervereniging uit Sint-Laureins. Op het Belgisch kampioenschap waren het uiteindelijk Laura Swannet (Atriac) en Jonathan Wayaffe (SP&O Mechelen) die de zegebloemen pakten.

“De combinatie van de uitzonderlijke hitte, de sportieve uitdaging en het fantastisch publiek heeft ervoor gezorgd dat het voor de deelnemers een sportieve zaterdag is geworden om nooit te vergeten. De 34st editie zal plaatsvinden op zondag 31 mei 2020", aldus Dewilde. Meer info via www.smo-specialized.be.