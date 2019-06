Maurice en Juliana blikken terug op huwelijksdag van 65 jaar geleden: “Geen elektriciteit, maar de accordeon zorgde voor de muziek” Joeri Seymortier

23 juni 2019

13u39 0 Sint-Laureins Maurice Paepe en Juliana Duitschaever zijn door het gemeentebestuur van Sint-Laureins ontvangen voor hun 65ste huwelijksverjaardag.

Juliana werd geboren in Sint-Jan-in-Eremo, en Maurice in Sint-Margriete. Het briljanten koppel denkt nog graag terug aan hun huwelijksdag. “Zoals het in die tijd de gewoonte was, werd er thuis feest gevierd”, zegt schepen Claudine Bonamie. “Ook na 65 jaar blijft dat feest een leuke herinnering. Ondanks het feit dat er die avond geen elektriciteit was, speelde de accordeon ‘Twee ogen zo blauw’ en werd het feest verder gezet tot in de late uurtjes. Liefde, muziek, kaarslicht en romantiek: dat huwelijk kon gewoon niet stuk. Maurice en Juliana waren voorbestemd voor het leven.”